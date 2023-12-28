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İran Dışişleri Bakanı: ABD, Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyor - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: ABD, Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Tahran yönetimine, Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi yönünde mesaj gönderdiğini söyledi. Abdullahiyan, ABD'nin yalan söylediğini belirterek, üslerinin neden Gazze gibi sınırlı bir bölge için bu kadar mühimmatı kullanıma koyduğunu sordu.

İran Dışişleri Bakanı: ABD, Gazze\'deki savaşın genişlemesini istemiyor
28.12.2023 - 17:49,  Güncelleme: 17:52
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Tahran yönetimine, " Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi" yönünde mesaj gönderdiğini söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, Kum kentinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdullahiyan "ABD, savaşın başından bu yana bize, 'savaşın genişlemesi peşinde değiliz' ve "bölgedeki vekil gruplarınıza, bize karşı harekete geçmemelerini tavsiye edin' diye mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin, ABD'ye, "savaşı genişletme peşinde olmadığını defalarca iletildiğini" dile getiren Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Kendilerinin yalan söylediklerini belirttik. 'Eğer siz savaşın genişlemesi peşinde değilseniz, neden üsleriniz gece-gündüz bu kadar mühimmatı Gazze gibi sınırlı bir bölge için kullanıma koysun.' dedik."

Kaynak: AA
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