İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı: (3)

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının "dünya barışını tehdit ettiğini" belirterek, "Bu hem uluslararası sistemi çok ciddi çıkmaza sokmuştur hem bölgemizde ciddi sorunlar ve ıstıraplar yaratmıştır. Silahlı kuvvetlerimiz tam olarak hazır halde. Halkımız yüksek öz güvenle ve yüksek bir psikolojiyle kendini savunmaya hazır." dedi.

Erakçi, İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Rusya'yla olan ilişkilerinin sorulması üzerine Erakçi, Rusya'nın İran nükleer programının bir katılımcısı olduğunu ve her zaman nükleer müzakerelerin bir tarafı olduğunu belirtti.

Erakçi, son aylarda ABD ile müzakere ederken her zaman Rusya'ya son gelişmeleri aktardıklarını ve Rusya ile bilgi paylaştıklarını belirterek, bu ülkeyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Rusya'nın aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğunu ve Çin ile Güvenlik Konseyi'ne bir karar taslağı hazırlığı yaptıklarını kaydeden Erakçi, Çin ve Rusya ile bunun nasıl ilerlemesi gerektiği ile ilgili bir görüşme yapacaklarını söyledi.

"Bölgedeki bazı ülkeler (İsrail saldırılarını önlemek için) arabuluculuk yapmak istiyor"

Türkiye'nin İran-ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenip üstlenemeyeceğinin sorulması üzerine Erakçi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok önemli ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Erakçi, öte yandan İstanbul'da bazı bölge ülkeleriyle de görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bölgedeki bazı ülkeler, Türkiye gibi, İsrail'in, siyonist rejimin İran'a saldırılarının önüne geçmek için arabuluculuk yapmak istiyorlar. ve sanırım bugün ben, Amerika'nın bu düşmanlığını önlemek için tekrar faaliyetlere başlayacağım. Türkiye çok kesin bir şekilde İsrail'in saldırılarını kınadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İİT üye ülkelerin dışişleri bakanları çerçevesinde de İran özel oturumu yaptıklarını kaydeden Erakçi, "Türkiye zaten oturum başkanıydı. İsrail'i kınama adına çok güzel konuşması oldu ve bu saldırıların bir an önce bitmesini de istedi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin de yanında olduğunu bildirdiler." değerlendirmesini yaptı.

"Birleşmiş Milletler aslında bu konuyu bir tehdit olarak görmeli"

Erakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırısının yalnızca İran halkına yapılan bir saldırı olmadığını, aynı zamanda BM'nin de yasalarının ihlal edildiğini vurguladı.

Söz konusu saldırının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) da zarar verdiğine dikkati çeken Erakçi, "ABD bu şekilde uluslararası güvenliğe ve barışa ciddi bir darbe indirmiş oldu. BM aslında bu konuyu bir tehdit olarak görmelidir. ABD'nin bu davranışı dünya barışını tehdit ediyor. Bu hem uluslararası sistemi çok ciddi çıkmaza sokmuştur hem bölgemizde ciddi sorunlar ve ıstıraplar yaratmıştır. Bu çok ciddi tehlike doğurmaktadır." diye konuştu.

Erakçi, "ABD'nin dün geceki saldırısı bir kez daha gösterdi ki İsrail siyonist rejimi İran'daki amaçlarına ulaşamamıştır ve ağır darbeler almıştır. İran'ın kahramanca savunması karşısında bir krize girmiştir ve bu kriz karşısında da ABD'den destek almıştır. ve ABD belki de özel olarak siyonist rejimin başbakanını kurtarma amacıyla böyle bir hareketi yaptı." ifadelerine yer verdi.

Bu durumun ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun etkisi altında olduğunu gösterdiğini kaydeden Erakçi, bunun tüm ABD halkı için utanç verici olduğunu söyledi.

"Hiçbir zaman Batı ülkelerine güvenmedik"

Erakçi, ülkelerini kahramanca savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz tam olarak hazır halde. Halkımız yüksek öz güvenle ve yüksek bir psikolojiyle kendini savunmaya hazır. İranlıların aslında ulusal gururu zedelenmiştir. ve bunu geri kazanmak için öz güvenle tam olarak kendilerini savunacaklar. Hiçbir zaman kendi hukukumuzdan, kendi şerefimizden, kendi toprağımızdan, kendi halkımızdan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırısının ardından İran'ın seçeneklerinin ne olduğu sorulan Erakçi, "Batı ülkeleriyle müzakere ettiğimizde hiçbir zaman onlara güvenmedik. Şimdi onlara hiç güvenmememiz için daha fazla sebep var." dedi.

"Biz şu anda nasıl bir diplomatik adım atmalıyız, bu konuda karar veremiyoruz"

Erakçi, diplomatik yöntemlerin her zaman kullanılması gerektiğini ve açık kapı bırakılması gerektiğini söyleyerek, "Biz şu anda nasıl bir diplomatik adım atmalıyız? Kiminle bu adımı atmalıyız? Bu konuda bir karar veremiyoruz. Dolayısıyla öncelikle bizim cevabımızı bekleyeceğiz. ve bu saldırılar sona erdiğinde bu saldırgan tutum durduğunda o zaman diplomasiye tekrar nasıl başlayabiliriz, ona karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ABD'nin saldırısından sonra kendilerini arayıp aramadığının sorulması üzerine Erakçi, Witkoff ile daha önce dolaylı görüşmeler yaptığını, görüşmeye Umman'ın aracılık yaptığını söyledi.

Erakçi, ABD'nin saldırılarının ardından görüşmelerin durduğunu ancak başta Umman olmak üzere farklı kanallar aracılığıyla ABD'den mesajlar almaya devam ettiklerini belirterek, "ABD'nin mesajlarını bize ileten, özellikle Umman ve diğer bazı taraflar da var ve eğer gerekirse o mesajlara bu aracılar vasıtasıyla cevap veriyoruz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)