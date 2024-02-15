İran Dışişleri Bakanı, İİT Genel Sekreteri\'ni arayarak İsrail\'in saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İsrail'in Refah kentine yönelik son saldırıları ve Gazze'deki ciddi insani durumla ilgili görüşmesinde, İİT Bakanlar Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Taha telefonda görüştü.
Açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Taha, İsrail'in Refah kentine yönelik son saldırıları başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılar, Gazze'deki ciddi insani durum ile İİT'nin bu konudaki çabaları hakkında istişarede bulundu.
Abdullahiyan, çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan on binlerce Filistinlinin öldürülmesine sebep olan İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarını kınayarak başta İİT olmak üzere uluslararası toplumun bu saldırıları durdurmasının önemli ve acil olduğunu belirtti.
Son İİT Bakanlar Konseyi toplantısının üzerinden dört buçuk ay geçtiğine dikkati çeken Abdullahiyan, mevcut vahim durumu değerlendirmek ve İsrail'İn son saldırılarına karşı kararlı önlemler almak için İİT Bakanlar Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulundu.
Abdullahiyan, Gazze'nin kuzeyindeki "ciddi insani duruma" değinerek, bölge halkının temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşmada sorunlar yaşadığını, başta gıda, ilaç ve tıbbi gereçler olmak üzere insani yardımların gönderilmesini kolaylaştırmak için uygun ve acil önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı, İİT Genel Sekreteri'ne "Filistin halkının desteklenmesi çerçevesinde son bölgesel gezisinde yapılan görüşmeler ve müzakereler hakkında" da bilgi verdi.
İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından duyduğu kaygıyı dile getirerek saldırıları kınadığı aktarıldı.
İİT Bakanlar Konseyi'nin acil toplanması yönündeki öneriyi memnuniyetle karşılayan Taha'nın üye ülkelerle istişarede bulunarak bu toplantının gerçekleştirilmesini takip edeceklerini söylediği kaydedildi.
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