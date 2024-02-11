İran Dışişleri Bakanı: Savaşın Genişlemesini İstemiyoruz - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: Savaşın Genişlemesini İstemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı: Savaşın Genişlemesini İstemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında savaşın genişlemesini istemediklerini belirtti. Ayrıca ABD'yi, İsrail'e baskı yaparak Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı. Lübnanlı mevkidaşı da bölgede istikrar, huzur ve adil bir barış istediklerini vurguladı. Abdullahiyan ayrıca Yemen'deki ABD öncülüğündeki saldırıların krizi daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

11.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:43
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BEYRUT, 11 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin bölgedeki savaşın genişlemesini istemediğini kaydetti.

Lübnan'daki al-Manar televizyon kanalının haberine göre, Cumartesi günü Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenleyen Abdullahiyan, "İran ve Lübnan savaşın çözüm olmadığını teyit ediyor. Bizler savaşın kapsamını genişletmeyi kesinlikle istemiyoruz" dedi.

İranlı bakan ayrıca ABD'yi, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Abdullahiyan, ABD'nin iki farklı yaklaşım sergilediğini; bunlardan birincisinin İsrail'e silah tedarikini sürdürmek ve Gazze savaşına dahil olmak, ikincisinin ise yakında ulaşılacak siyasi bir çözümden bahsetmek olduğunu söyledi.

Buabib ise Lübnan'ın hiçbir zaman savaş istemediğini, aksine bölgede istikrar, huzur, kapsamlı ve adil bir barış istediğini kaydetti.

Buhabib, "Uluslararası toplumun, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşı durdurarak sorumluluğunu yerine getirmesi gerekliliğini vurguladık" dedi.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Abdullahiyan aynı günün erken saatlerinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve bölgedeki tüm ülkeler için adil çözümlere ulaşmak üzere daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Yerel haber sitesi Al-Intishar tarafından yayımlanan yazılı bir açıklamaya göre, İranlı bakan Yemen'de gerçekleştirilen ABD öncülüğündeki saldırıların bölgedeki krizi daha da kötüleştirdiğini sözlerine ekledi.

Emir Abdullahiyan Cumartesi günü Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah ile de bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirdi.

Al-Intishar'a göre Nasrallah, direniş gruplarının bölgede hayati bir unsur teşkil ettiğini, ayrıca Filistinlilerin ve İslami direnişin zaferinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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