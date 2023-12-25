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İran Dışişleri Bakanı ve ŞİÖ Genel Sekreteri Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı ve ŞİÖ Genel Sekreteri Filistin'deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Filistin'deki gelişmeler ile işbirliği konularında istişarede bulundu. Abdullahiyan ve Zhang, Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere İran ile ŞİÖ işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundu. İran'ın ekonomik ve ticari işbirliklerinin çeşitliliği vurgulandı ve Abdullahiyan, Zhang'dan destek talebinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı ve ŞİÖ Genel Sekreteri Filistin\'deki gelişmeleri görüştü
25.12.2023 - 00:53,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Filistin'deki gelişmeler ile işbirliği konularında istişarede bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Uluslararası Filistin Konferansı için Tahran'da bulunan ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang ile bir araya geldi.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Zhang'ın Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere İran ile ŞİÖ işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

İranlı Bakan, Zhang'ın Filistin'deki gelişmelere ilişkin tutumunu "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirerek bu tutumu "bölgeye güzel bir mesaj" olarak değerlendirdi.

İran'ın ekonomik ve ticari işbirliklerinin çeşitliliğine değinen Abdullahiyan, bu işbirliklerinin önemine ve genişlemesine dikkati çekti.

Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'in ekim ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ŞİÖ 22. Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yatırım, ulaşım, transit taşımacılık ve çevre konularını içeren ekonomik ve endüstriyel işbirliğine ilişkin önerisine değinerek, bunun hayata geçirilmesi ve takibi konusunda Zhang'dan destek talebinde bulundu.

Şanghay Genel Sekreteri Zhang da Uluslararası Filistin Konferansı'nın düzenlenmesinden dolayı Abdullahiyan'ı tebrik ederek ŞİÖ'nün Orta Doğu bölgesinin güvenliğine verdiği önem açısından bu örgütün Filistin meselesine bakışını anlattı.

İran'ın, Bişkek toplantısında yatırım, sanayi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önerdiği girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zhang, örgütün sekretaryası olarak gündeme gelen konuları takip etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı ve ŞİÖ Genel Sekreteri Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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