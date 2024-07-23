İran Dışişleri Bakanlığı: Avrupa bağımsız bir yaklaşım benimserse ilişkiler gelişir - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı: Avrupa bağımsız bir yaklaşım benimserse ilişkiler gelişir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa'nın dış politikasında bağımsız bir yaklaşım benimsemesi halinde Tahran'la ilişkilerinin gelişeceğini söyledi. Kenani, Avrupa ve ABD'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesine gösterdiği soğuk tepkiyi yorumlarken, Avrupa'nın İran konusundaki yanlış hesaplamalarının ya da ABD baskısına boyun eğmesinin sonuçları arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca Kenani, ABD'deki yönetim değişikliğinin İran için önemli olmadığını, önemli olanın ABD'nin İran'a yönelik düşmanca politikası olduğunu vurguladı.

23.07.2024 13:57
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TAHRAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa'nın dış politikasında bağımsız bir yaklaşım benimsemesi halinde Tahran'la ilişkilerinin gelişeceğini söyledi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre Kenani bu açıklamayı Pazartesi günkü haftalık basın toplantısında Mesud Pezeşkiyan'ın İran'ın dokuzuncu cumhurbaşkanı seçilmesine Avrupa ve ABD'nin gösterdiği "soğuk" tepkiyi yorumlarken yaptı.

İran'ın Avrupa'yı dış ilişkilerinde önemli bir bölge olarak gördüğünü belirten Kenani, ikili ilişkilere hakim olan "soğuk atmosferin", Avrupa'nın İran konusundaki "yanlış hesaplamalarının" ya da ABD baskısına boyun eğmesinin sonuçları arasında yer aldığını kaydetti.

Joe Biden'ın ABD başkanlık yarışından çekilmesini de yorumlayan Kenani, ABD'deki yönetim değişikliğinin İran için önemli olmadığını, önemli olanın ABD'nin İran'a yönelik "düşmanca politikası" olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, eski nükleer baş müzakereci Said Celili'ye karşı ikinci turda kazandığı zaferin ardından 6 Temmuz'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı: Avrupa bağımsız bir yaklaşım benimserse ilişkiler gelişir - Son Dakika

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