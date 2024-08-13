İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı vermemesi talebini eleştirdi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı vermemesi talebini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi talebini eleştirdi. Kenani, Batılı ülkelerin İsrail'in Filistin halkına uyguladığı savaş suçlarına karşı etkili çaba harcaması gerektiğini belirtti.

13.08.2024 12:07
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın "İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi" talebini içeren ortak açıklamasını "küstahça" bir girişim olarak nitelendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, 3 Avrupa ülkesinin yayınladığı ortak açıklamaya yanıt verdi.

İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dikkati çeken Kenani, "İran, ulusal güvenliğini savunma konusunda kararlıdır. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler İsrail'in Filistin halkına uyguladığı savaş suçları ve soykırımı durdurmaya yönelik etkili çaba harcaması gerekirken Siyonist rejimi desteklemektedirler." dedi.

Söz konusu 3 ülkenin, İran'ı, tanınan haklarını kullanmaktan vazgeçmeye çağırmasının uluslararası siyaset ve hukuka uymayan "küstahça" bir girişim olduğunu dile getiren Kenani, bu tarz yaklaşımların bölgede alenen terör suçu işleyen İsrail'i cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti.

Kenani, şunları kaydetti:

"Eğer adı geçen ülkeler (İngiltere, Almanya ve Fransa) gerçekten bölgede barış ve istikrar arıyorlarsa, İsrail'deki ayrımcı ve ırkçı rejimin savaş çığırtkanlığı ve maceracılığına kesin olarak karşı durmalıdır. Gazze'ye karşı savaşı, savunmasız Filistin halkının, kadın ve çocukların korkunç şekilde öldürülmesini derhal durdurmalıdır."

İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve İtalya'nın dün yaptığı ortak yazılı açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği belirtilerek, "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı vermemesi talebini eleştirdi - Son Dakika

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