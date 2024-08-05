İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e karşı caydırıcı eylem kaçınılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e karşı caydırıcı eylem kaçınılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın ulusal güvenliğine ve bölgenin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e karşı caydırıcı ve cezalandırıcı eyleminin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

05.08.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bölgede gerilimin artmasını istemediklerini ancak İran'ın ulusal güvenliğine ve bölgenin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e karşı ülkesinin "caydırıcı ve cezalandırıcı" eyleminin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kenani, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikastın ardından bölgede artan gerilime ilişkin Kenani, "İran, bölgede gerilimin artmasını istemiyor. İsrail, bölgeyi tehdit ediyor. İran'ın İsrail'i cezalandırma konusundaki iradesi bölgedeki güvenliği sağlamak içindir. İran, kendi ulusal güvenliğine, dost ve müttefiklerinin güvenliğine, bölgenin güvenliğine kayıtsız kalamaz." dedi.

İranlı Sözcü, ülkesinin bugüne kadar İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgedeki saldırganlığına karşı gerekli hukuki ve siyasi tedbirleri aldığını ve beklentilerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gibi sorumlu uluslararası kuruluşlara ve bu kuruluşların yetkililerine ilettiğini ancak İsrail'in saldırılarının durdurulması için bir adım atılmadığını savundu.

Kenani, "ABD başta olmak üzere Siyonist rejimi destekleyenler ahlaki, insani hukuki sorumluluklarını yerine getirseydi bu duruma gelinmezdi." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Tel Aviv'e karşı BM Sözleşmesi'ndeki ve uluslararası hukuk çerçevesindeki haklarına dayanarak hareket edeceğini belirten Kenani, "İran, saldırganı cezalandırmak ve caydırıcılık tesis etmek amacıyla ulusal güvenliğini ciddi önlemler alarak savunacaktır. İran'ın caydırıcı eylemi kaçınılmazdır." diye konuştu.

"İsrail'e destek veren herkes sorumludur"

İranlı yetkililerin Heniyye'ye suikast konusunda İsrail'e destek verdiğine dair iddiaları hatırlatan ve İran'ın yapacağı saldırıda ABD'nin hangi şartlar altında doğrudan hedef olacağına ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine Kenani, şunları söyledi:

"Siyonist rejimi bu suçun doğrudan faili ve baş sorumlusu kabul ediyoruz. Bu suçlu eyleminin hesabını vermeli ve olayın sonuçlarının sorumluluğunu da kabul etmelidir.

Doğal olarak saldırgan ve suçlu rejime bu suçları işlemesinde destek olan herkes hukuki ve uluslararası sonuçlardan sorumlu tutulacaktır."

Kenani, İran'ın saldırısından sonra Tel Aviv'in karşı saldırıya geçmesi halinde Tahran'ın nasıl hareket edeceğine dair soruya ise cevap vermedi.

İranlı Sözcü Kenani ayrıca Arap basınında yer alan ve ABD'li heyetin Türkiye'den İran'a gelerek görüşme yaptığı iddiasının ise asılsız olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, tahran, İsrail, Sözcü, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e karşı caydırıcı eylem kaçınılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:36:37. #1.11#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e karşı caydırıcı eylem kaçınılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement