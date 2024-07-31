İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamas lideri Heniyye için başsağlığı diledi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamas lideri Heniyye için başsağlığı diledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Filistin halkı ve Hamas'a başsağlığı dileğinde bulundu. Kenani, Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle Filistin halkı ve Hamas'a başsağlığı diledi. Heniyye'nin Tahran'da şehadeti münasebetiyle, büyük Filistin halkı, Hamas, tüm Filistin direniş grupları ve Filistin değerlerini savunan ülkelere tebrik ve başsağlığı diliyorum. Heniyye'nin Tahran'da şehadeti İran ile Filistin ve direniş (güçleri) arasındaki derin ve kopmaz bağı güçlendirecektir.

31.07.2024 10:57
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Filistin halkı ve Hamas'a başsağlığı dileğinde bulundu.

İran dışişleri bakanlığına ait internet sitesi, Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Kenani, Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle Filistin halkı ve Hamas'a başsağlığı diledi.

Heniyye'nin Filistin'in kurtuluşu için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kenani şu ifadeleri kullandı:

"Heniyye'nin Tahran'da şehadeti münasebetiyle, büyük Filistin halkı, Hamas, tüm Filistin direniş grupları ve Filistin değerlerini savunan ülkelere tebrik ve başsağlığı diliyorum. Heniyye'nin Tahran'da şehadeti İran ile Filistin ve direniş (güçleri) arasındaki derin ve kopmaz bağı güçlendirecektir."

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamas lideri Heniyye için başsağlığı diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamas lideri Heniyye için başsağlığı diledi - Son Dakika
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