İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran-Çin ilişkileri yeni yönetimde de güçlendirilecek

Güncel

TAHRAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Çin ile ilişkilerin yeni yönetimde de geliştirilip güçlendirileceğini belirtti.

Sözcü, Pazartesi günü düzenlenen haftalık basın toplantısında, İran'da Mesud Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ışığında Tahran ile Beijing arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Kenani, ülkenin kuruluşunun genel ve yerleşik politikalarıyla uyumlu ortak çıkarlar gözetilerek, İran'ın farklı ülkelerle, özellikle de dost ülkelerle ilişkilerinin doğal olarak geliştirilip güçlendirileceğini ifade etti.

Sözcü, Çin de dahil olmak üzere dost ülkelerle ilişkilerin daha da teşvik edilmesini umduklarını söyledi.

Kenani, İran'ın dış politikasının, karşılıklı saygının gözetildiği karşılıklı ve yapıcı bir yaklaşımla, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmaya hazır olan tüm ülkelerle yapıcı etkileşimi teşvik etmeye dayalı olduğunu belirtti.

Eski sağlık bakanı olan reformist Pezeşkiyan, İran'ın dünya güçleriyle yürüttüğü nükleer müzakerelerin eski baş müzakerecisi olan muhafazakar Said Celili ile yarıştığı ikinci tur seçimlerinin ardından Cumartesi günü İran'ın yeni cumhurbaşkanı ilan edildi. Pezeşkiyan, Celili'nin aldığı 13.538.179 oya karşı 16.384.403 oy aldı.