İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran-Çin ilişkileri yeni yönetimde de güçlendirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran-Çin ilişkileri yeni yönetimde de güçlendirilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'da Mesud Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte İran-Çin ilişkilerinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenani, İran'ın farklı ülkelerle ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme amacında olduğunu belirtirken, Çin ve diğer dost ülkelerle ilişkilerin teşvik edilmesini umduklarını ifade etti. İran'ın dış politikasının karşılıklı saygı ve yapıcı bir yaklaşım üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Kenani, tüm ülkelerle yapıcı etkileşimi teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi. Reformist Mesud Pezeşkiyan, İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.

09.07.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Çin ile ilişkilerin yeni yönetimde de geliştirilip güçlendirileceğini belirtti.

Sözcü, Pazartesi günü düzenlenen haftalık basın toplantısında, İran'da Mesud Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ışığında Tahran ile Beijing arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Kenani, ülkenin kuruluşunun genel ve yerleşik politikalarıyla uyumlu ortak çıkarlar gözetilerek, İran'ın farklı ülkelerle, özellikle de dost ülkelerle ilişkilerinin doğal olarak geliştirilip güçlendirileceğini ifade etti.

Sözcü, Çin de dahil olmak üzere dost ülkelerle ilişkilerin daha da teşvik edilmesini umduklarını söyledi.

Kenani, İran'ın dış politikasının, karşılıklı saygının gözetildiği karşılıklı ve yapıcı bir yaklaşımla, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmaya hazır olan tüm ülkelerle yapıcı etkileşimi teşvik etmeye dayalı olduğunu belirtti.

Eski sağlık bakanı olan reformist Pezeşkiyan, İran'ın dünya güçleriyle yürüttüğü nükleer müzakerelerin eski baş müzakerecisi olan muhafazakar Said Celili ile yarıştığı ikinci tur seçimlerinin ardından Cumartesi günü İran'ın yeni cumhurbaşkanı ilan edildi. Pezeşkiyan, Celili'nin aldığı 13.538.179 oya karşı 16.384.403 oy aldı.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Mesud Pezeşkiyan, Sözcü, Nasır, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran-Çin ilişkileri yeni yönetimde de güçlendirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:55:34. #1.11#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran-Çin ilişkileri yeni yönetimde de güçlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement