İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını "barbarca" olarak nitelendirdi.
X sosyal medya platformunda paylaşımda bulunan Kenani, mesajında İsrail'in yardım beleyen Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Kenani, "Gazze'nin er-Raşid Caddesi'nde insani yardım sırasında bekleyen 100'den fazla Filistin vatandaşı, Siyonist rejimin barbarca saldırısı sonucu şehit oldu, 800'den fazla kişi de yaralandı." ifadelerinde bulundu.
Gazze'deki yaranın özgür insanların hafızasından silinmeyeceğini belirten Kenani, "Cani Siyonist rejimin (İsrail) Filistinlilere yönelik toplu katliam ve soykırımını destekleme ve onlara sessiz kalmanın utancı ABD ve Avrupa'daki sahte insan hakları savunucularının alnından silinmeyecek." dedi.
İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere saldırısı
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, 104 Filistinliyi öldürmüş ve 760'ını da yaralamıştı.
Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 Filistinli yaralandı.
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