İran Dışişleri, MI6'yı düşman grup, Royal Navy ile RAF'ı terör örgütü sayacak - Son Dakika
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İran Dışişleri, MI6'yı düşman grup, Royal Navy ile RAF'ı terör örgütü sayacak

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İran Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım 2026'dan itibaren MI6'yı düşman grup, Royal Navy ile RAF'ı terör örgütü sayacağını duyurdu. Karar, İngiltere'nin Devrim Muhafızlarını 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına almasına mütekabiliyetle alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Donanması (Royal Navy) ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini (Royal Air Force) "terör örgütü", İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise "düşman grup" olarak tanımladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından, İngiltere'nin deniz ve hava kuvvetlerine ilişkin bildiri yayımlandı.

Bildiride, "İngiltere'nin son bir yıl içerisinde Devrim Muhafızları Ordusunu 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına almak gibi İran'a yönelik gerçekleştirdiği düşmanca eylemlere karşılık 1 Kasım 2026'dan itibaren İngiliz dış istihbarat servisi MI6 düşman grup olarak kabul edilecek ve İngiltere Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetleri terör örgütü olarak tanımlanacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Bildiride, söz konusu kararın uluslararası hukuk kuralları ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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