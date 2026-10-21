İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, kınama talebine Minab'daki çocuk ölümlerini hatırlattı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırılarının bölgesel istikrarsızlığa ve küresel ekonomik güvensizliğe yol açtığını belirterek, bu ülkelerin uluslararası kamuoyundan İran'ı kınamasını istemesine de tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve yaptırımları eleştirdi.

Müzakereler sürerken 9 aydan kısa süre içinde İran'a iki kez saldırıldığını hatırlatan Bekayi, Minab ve Lamerd'de çocukların öldürüldüğünü, İranlı liderlere suikast düzenlendiğini ve ülkeye yönelik yaptırımların ağırlaştırıldığını ifade etti.

Bekayi, 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının da karşı tarafça ihlal edildiğini savunarak, "Şimdi ise dünyadan İran'ı kınamasını istiyorlar." dedi.

Hukuka aykırı saldırganlığın, bölgesel istikrarsızlık ve küresel ekonomik güvensizliğe neden olduğuna işaret eden Bekayi, "Kendi tercihinizle bir savaş başlatıp bölgeyi ateşe veremez, küresel kaosu körükleyip ardından mağdur rolüne bürünemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Bekayi, saldırganın suçlayan, mağdurun ise suçlu olarak gösterilmesi yoluyla sorumluluktan kaçılamayacağını kaydetti.