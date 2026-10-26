İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran toplantısını bölge güvenliği için başlangıç saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran toplantısını bölge güvenliği için başlangıç saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'a yapacağı ziyareti değerlendirdi. Bekayi, toplantının bölge iç güvenliğinin şekillenmesi için başlangıç olabileceğini söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Tahran toplantısı, bölge iç güvenliğinin şekillenmesi için başlangıç olabilir." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri ve barış için bölgesel güvenlik mekanizmaları oluşturmaya çalıştığını söyleyen Bekayi, Mekke İttifakı üyesi ülkelerin üst düzey isimlerinin Tahran'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Tahran toplantısı, bölge iç güvenliğinin şekillenmesi için başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin İranlı yetkililerle yapacağı görüşmede, İsrail saldırganlığı ile Lübnan ve Filistin'deki gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

İran-Pakistan sınırındaki sorunlar için görüşmeler sürüyor

Pakistan'ın bazı güvenlik endişeleri nedeniyle İran ile arasındaki sınır kapısını kapatmasına ilişkin ise Bekayi, Pakistanlı yetkililerin kendilerine sınırda teknik sorunlar yaşandığını bildirdiğini aktardı.

İran'ın da Pakistan sınırında bazı terör eylemlerinin gerçekleştirilebileceğine dair duyumlar aldığını belirten Bekayi, konuyla ilgili Pakistanlı yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ve sınırdaki sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını umduklarını dile getirdi.

Bekayi aynı şekilde Irak'ın Çezzabe (Şeyb) Sınır Kapısı'nı kapatmasına ilişkin de Iraklı makamlarla istişarelerin devam ettiğini söyledi.

İran-Özbekistan ilişkileri

Özbekistan'ın, İran'ın bazı büyükelçiliklerinin Semerkant'taki Registan Meydanı'nı "Pers mirası" olarak nitelendiren paylaşımlarına tepki göstermesi hakkında da değerlendirmede bulunan Bekayi, iki ülkenin ortak mirasının ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Bekayi, Ukrayna'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) insansız hava aracı (İHA) birlikleri ve binlerce İHA konuşlandırdığı yönündeki iddialara ilişkin ise ilgili kurumların sınırlardaki gelişmeleri dikkatle izlediğini ve İran Silahlı Kuvvetlerinin tehdit olarak değerlendirdiği bir durumla karşılaşması halinde müdahalede bulunacağını kaydetti.

İsrail'deki seçimler

İsrail'deki seçimleri kimin kazanacağıyla ilgilenmediklerini belirten Bekayi, Filistinlilere yönelik saldırıların uzun yıllardır devam ettiğine dikkati çekti.

Bekayi ayrıca İsrail'in "sahte bayrak operasyonları" konusunda uzman olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıSuudi ArabistanPakistanTürkiyeTahranGüncelİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
10:47
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:25:36. #7.13#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran toplantısını bölge güvenliği için başlangıç saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei