İran, E3\'ün nükleer anlaşma kararını kınadı

Güncel

İran, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kuruluna sunulan ve kabul edilen aleyhindeki kararın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini ciddi şekilde etkileyeceğini açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Muhsin Neziriasl, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi aleyhinde Yönetim Kurulunda alınan kararın, "UAEA tüzüğünün açık ihlali ve üye ülkelerin hak ve yükümlülüklerinin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini" belirtti.

Kararın hukuki, teknik ve siyasi dayanaktan yoksun olduğunu savunan İranlı Temsilci, "Bu karar taslağı ne uluslararası toplumun dikkatini, üç Avrupa ülkesinin İsrail rejimine Gazze'deki soykırımını sürdürmesi için yeterli zaman verme yönündeki gerçek niyetinden uzaklaştırabilir ne de İran'a baskı uygulayabilir." ifadelerini kullandı.

Neziriasl, şunları kaydetti:

"İran diyalog ve eylemde yapıcı etkileşim arzusunu ve tercihini göstermiş olsa da biz her türlü karşı tutum ve eyleme tepki vermeye hazırız. İran tarafından tetiklenecek her türlü sonucun sorumlusu artık E3 olacaktır."

İran, Rusya ve Çin'den ortak açıklama

Öte yandan İran, Rusya ve Çin tarafından yayımlanan ortak açıklamada, ABD ve Avrupa ülkelerine 2015'te imzalanan ancak 2018'de Washington'un tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanamayan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma çağrısında bulunuldu.

E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, "İran'a bildirilmemiş bölgelerdeki uranyum izlerini açıklaması ve uluslararası müfettişleri engellemesi" gibi konuları kapsayan bir karar taslağını 3 Haziran'da UAEA Yönetim Kuruluna sunmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulunda Tahran aleyhinde karar çıkarılması halinde karşı eylemlerde bulunacaklarını duyurmuştu.

Karar taslağı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden UAEA Yönetim Kurulunda oylanarak kabul edilmişti.