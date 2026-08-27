İran Ekonomik Savaşta Birlik Çağrısı Yapıyor - Son Dakika
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İran Ekonomik Savaşta Birlik Çağrısı Yapıyor

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Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin baskılarına karşı ulusal dayanışma ve hükümet desteğinin önemini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "tam kapsamlı ekonomik savaş" halinde olduklarını ve ekonomik savaşın etkilerini azaltmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Hükümet Haftası" dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ABD'nin ekonomik baskılarından kaynaklı sorunlara yer veren ve bu süreçte hükümete desteğin önemine işaret eden Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ülke ekonomisi üzerinde sonuçları olduğu ve düşmanın İran milletine baskı uygulamak için tüm kapasitesini seferber ettiği durumda yürütme organları ülkeyi yönetmek için etkili çabalar sarf etmiş ve zayıflıkları gidermek için büyük çaba göstermektedir."

"Tam kapsamlı ekonomik savaş" halinde olduklarını söyleyen Kalibaf, hükümetin halk, özel sektör ve diğer alanların da desteğiyle "bu alanda da düşmanı yeneceğini" kaydetti.

Kalibaf, ülkenin mevcut zorluklarını aşmak için ulusal birlik, dayanışma ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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