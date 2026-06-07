İran Elektrik Santralleri Saldırılardan Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Elektrik Santralleri Saldırılardan Zarar Gördü

07.06.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da ABD-İsrail'in saldırıları sonucu elektrik santrallerinin yüzde 7'si ağır hasar aldı.

Özellikle yaz aylarında elektrik kesintisi sorunu yaşanılan İran'da, ABD- İsrail'in 40 gün süren saldırılarında, elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 7'sinin ağır hasar gördüğü bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi, 28 Şubat - 8 Nisan tarihleri arasında 40 gün süren saldırılarda elektrik santrallerindeki zararlara ilişkin bilgi verdi.

Recebi Meşhedi, "Savaş sırasında elektrik santrallerimizin 7 bin megavattan fazla kapasitesi ağır hasar gördü. Bunların 2 bin 500 megavattan fazlası yeniden onarılarak elektrik şebekesine geri kazandırıldı." bilgisini paylaştı.

İranlı yetkili, saldırılarda zarar gören santrallerin ülkenin hangi bölgesinde olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Toplam elektrik santrali kapasitesinin 100 bin megavat civarında olduğu aktarılan İran'da, bu rakamın yaklaşık yüzde 20'sinin geri dönüştürülebilir olduğu belirtiliyor.

İran'da yaz aylarında sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle enerji talebi yükseliyor. Bu dönemde ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanırken yetkililer, halkı elektrik tasarrufu konusunda uyarıyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, savaşta enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle bu yıl elektrik kesintilerinin daha çok yaşanabileceğini belirterek, halkın tasarruf tedbirlerini arttırması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta başlattığı, ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen bölgedeki krizde, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, İsrail, Çevre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Elektrik Santralleri Saldırılardan Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 14:34:37. #7.12#
SON DAKİKA: İran Elektrik Santralleri Saldırılardan Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.