İran EXPO 2024 Fuarı'nda Türk iş insanları İran pazarını değerlendirdi - Son Dakika
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İran EXPO 2024 Fuarı'nda Türk iş insanları İran pazarını değerlendirdi

İran EXPO 2024 Fuarı\'nda Türk iş insanları İran pazarını değerlendirdi

Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen İran EXPO 2024 Fuarı'na katılan Türk iş insanları, maden, çelik, bakır, makine, iş araçları, petrokimya ürünleri ve el sanatları gibi alanlarda İran pazarının potansiyelini değerlendirdi. Türkiye-İran Ticaret Merkezi de fuar kapsamında şirketlere danışmanlık ve lojistik hizmeti sunarak ticaretin artmasına katkı sağladı.

30.04.2024 21:53
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Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen İran EXPO 2024 Fuarı, yoğun katılımla devam ediyor.

Başkent Tahran'da 27 Nisan'da başlayan ve yarın sona ermesi planlanan fuara katılan 70'in üzerindeki Türk iş insanı heyeti, maden, çelik, bakır, makine, iş araçları, petrokimya ürünleri ve el sanatları gibi alanlarda görüşmelerde bulunarak İran pazarının nabzını yokladı.

Fuara katılan Türk iş insanı Peyami Recai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumlu görüşmelerde bulunduklarını belirterek İran'la ticaret konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Recai, İstanbul merkezli bir şirket olduklarını aktararak Almanya, Slovenya, Hindistan ve Çin gibi farklı ülkelerle ticaret yaptıklarını belirtti.

Şirketlerinin faaliyet alanları hakkında bilgi veren Recai, "Asıl işimiz olarak, çelik fabrikalarının ham maddelerini, sarf malzemeleri ve ekipmanlarını tedarik ediyoruz. Taşeron olarak da otomasyon ve sürücü işlemlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Recai, İran'da da Türkiye'deki gibi birçok çelik fabrikası olduğuna dikkat çekerek, "Ben buraya geldim müşteri olur diye. Görüştüğümüz şirketler sıcak baktı bize. Firmalarla anlaşmaları yaptık, fiyat konusunda bir problem yok. Her şeyi konuştuk onlarla çalışacağız." ifadelerinde bulundu.

Türkiye ile İran arasında yapılan ticarette şirketlere danışmanlık ve lojistik hizmeti sunan Türkiye-İran Ticaret Merkezi (TİTMER) de fuarda ilgi gösterilen stantlardan oldu.

İki ülke yatırımcı ve üreticilerini bir araya getiren TİTMER'in Hukuk Danışmanı Behzad Hoyi de stantlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını, iki ülke arasındaki ticareti arttırmaya katkı sunduklarını dile getirdi.

Hoyi, Türkiye ve İran'daki ticaret işlemlerinde şirketlere hizmet verdiklerini belirterek İstanbul'da da ofisleri olduğunu aktardı.

Türk ve İranlı şirketleri buluşturduklarını söyleyen Hoyi, söz konusu şirketlere "mali, hukuki, yatırım, ticaret, pazarlama, satış, lojistik ve nakliye gibi hizmetler" sunduklarını kaydetti.

Hoyi, yüz yüze görüştürdükleri şirketlerin partner bulmalarına yardımcı olduklarına değinerek, "Bazı tüccarların hem Türk tarafında hem İran tarafında ürünleri ve hizmetleri oluyor. Tabi istiyorlar ki kendi ticaretlerini genişletmek için başka ülkelerde başka partnerler bulsunlar. Biz kısımda da çok yardımcı oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran EXPO 2024 Fuarı'nda Türk iş insanları İran pazarını değerlendirdi - Son Dakika

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