İran Füzesi İsrail\'de Yaralandı

28.03.2026 15:54
İran'ın füzesi İsrail'in Beyt Şemeş bölgesine isabet etti, 3 kişi hafif yaralandı.

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarındaki bir yerleşime füzenin doğrudan isabet ettiği, 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklarda kalmaları istendi.

İran'ın art arda yaptığı iki füze misillemesi İsrail'in güneyi ile ortak kesimlerini hedef aldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesi ve Gazze Şeridi sınırındaki yerleşimlerde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin çalmasının hemen ardından şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu paylaştı.

-İran füzesi İsrail'in orta kesimine doğrudan isabet kaydetti

Acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ekipleri Yedioth Ahronot gazetesine, Beyt Şemeş yakınlarındaki Eştaol kasabasına isabet eden füze nedeniyle bazı evlerin hasara uğradığını ve ekiplerin bölgeye doğru yola çıktığını aktardı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, İran'ın misillemesinin ardından ülkenin güneyinde doğrudan isabeti doğruladı ve bölgeye askeri kurtarma ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

Sağlık ekipleri, İran'ın misillemesinde bölgedeki 3 kişinin hafif yaralandığı açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Beyt Şemeş bölgesindeki yerleşime doğrudan isabetin ardından ormanlık bir alanda dumanların yükseldiği görüldü.

Öte yandan İsrail basını, İran'ın ülkenin güneyine attığı füzelerden birinin açık alana isabet ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

