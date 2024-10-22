İran Generali Alinejad'ı Öldürmekle Suçlandı

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ABD'de federal savcılar, İran Devrim Muhafızları Ordusu generali Ruhollah Bazghandi ve diğer 3 kişiyi, New York'ta yaşayan İranlı muhalif Masih Alinejad'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla suçladı.

Federal savcılar, İran Devrim Muhafızları Ordusu generali Ruhollah Bazghandi ve diğer 3 kişi hakkında hazırladıkları iddianameyi, New York'taki federal mahkemeye sundu.

İddianamede, İslam Devrim Muhafızları Tuğgenerali Bazghandi, Haj Thaer, Hossein Sedighi ve Seyed Muhammed Forouzan'in, iki yıl önce New York'ta İran kökenli muhalif Alinejad'ı öldürmek için Doğu Avrupalı bir suç örgütüyle anlaştıkları öne sürüldü.

İddianamede, söz konusu kişiler, Alinejad'ı öldürmek için kiralık katil tutmak, kara para aklamak ve İran hükümetine karşı uygulanan uluslararası yaptırımları ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı.

Bazghandi, tüm iddialardan suçlu bulunursa 60 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Masih Alinejad olayı

ABD'nin New York kentinde yaşayan İran doğumlu Amerikalı muhalif gazeteci Masih Alinejad'ın, 15 Temmuz 2021'de, İranlı istihbarat ajanları tarafından kaçırılmak istendiği öne sürülmüştü.

Alinejad'ı kaçırmak için komplo kurmakla suçlanan 4 şüphelinin, Alinejad'ı İran'a gizlice kaçırmak için Brooklyn'deki bir sahil mahallesinden onu askeri sürat teknesiyle Venezuela'ya götürmenin yollarını araştırdığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada ise o tarihteki suçlamalar Hollywood benzeri senaryolara benzetilerek, "temelsiz ve saçma" olarak nitelenmişti.

ABD, Ekim 2017'den bu yana İran Devrim Muhafızları'nı küresel bir terörist grup olarak tanımlıyor.