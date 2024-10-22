İran Generali Alinejad'ı Öldürmekle Suçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Generali Alinejad'ı Öldürmekle Suçlandı

ABD'de, İranlı muhalif Alinejad'ı öldürmeyi planlayan 4 kişi hakkında suçlama yapıldı.

22.10.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de federal savcılar, İran Devrim Muhafızları Ordusu generali Ruhollah Bazghandi ve diğer 3 kişiyi, New York'ta yaşayan İranlı muhalif Masih Alinejad'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla suçladı.

Federal savcılar, İran Devrim Muhafızları Ordusu generali Ruhollah Bazghandi ve diğer 3 kişi hakkında hazırladıkları iddianameyi, New York'taki federal mahkemeye sundu.

İddianamede, İslam Devrim Muhafızları Tuğgenerali Bazghandi, Haj Thaer, Hossein Sedighi ve Seyed Muhammed Forouzan'in, iki yıl önce New York'ta İran kökenli muhalif Alinejad'ı öldürmek için Doğu Avrupalı bir suç örgütüyle anlaştıkları öne sürüldü.

İddianamede, söz konusu kişiler, Alinejad'ı öldürmek için kiralık katil tutmak, kara para aklamak ve İran hükümetine karşı uygulanan uluslararası yaptırımları ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı.

Bazghandi, tüm iddialardan suçlu bulunursa 60 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Masih Alinejad olayı

ABD'nin New York kentinde yaşayan İran doğumlu Amerikalı muhalif gazeteci Masih Alinejad'ın, 15 Temmuz 2021'de, İranlı istihbarat ajanları tarafından kaçırılmak istendiği öne sürülmüştü.

Alinejad'ı kaçırmak için komplo kurmakla suçlanan 4 şüphelinin, Alinejad'ı İran'a gizlice kaçırmak için Brooklyn'deki bir sahil mahallesinden onu askeri sürat teknesiyle Venezuela'ya götürmenin yollarını araştırdığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada ise o tarihteki suçlamalar Hollywood benzeri senaryolara benzetilerek, "temelsiz ve saçma" olarak nitelenmişti.

ABD, Ekim 2017'den bu yana İran Devrim Muhafızları'nı küresel bir terörist grup olarak tanımlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Devrim Muhafızları, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Generali Alinejad'ı Öldürmekle Suçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 02:55:53. #1.13#
SON DAKİKA: İran Generali Alinejad'ı Öldürmekle Suçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.