İran halkı, İsrail ile ateşkese temkinli bir iyimserlikle yaklaşıyor - Son Dakika
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İran halkı, İsrail ile ateşkese temkinli bir iyimserlikle yaklaşıyor

24.06.2025 20:46
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İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi, genel olarak İran'ın başkentinde temkinli bir iyimserlikle karşılandı.

İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi, genel olarak İran'ın başkentinde temkinli bir iyimserlikle karşılandı.

İsrail, İran'ın ABD ile nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'a saldırı başlattı. İsrail'in ilk günkü saldırılarında Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey askeri yetkililer ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İran da 24 saat geçmeden İsrail'e karşı misilleme saldırılarılarına başladı. İran, 12 gün süren misilleme saldırılarında yüzlerce balistik füzeyle 21 dalga saldırı düzenledi. Saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'daki hedefler vuruldu.

Bu süreçte ABD de 22 Haziran'da İran'ın üç nükleer tesisine saldırılar düzenledi. İran da ABD'nin saldırılarına karşılık dün Katar'daki bir ABD üssüne füze saldırısı düzenledi.

Bunun ardından dün ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurdu. İsrail bunu kabul ettiğini açıkladı. Taraflar ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa süre önce karşılıklı saldırılar yaptı.

Tahran'da vatandaşlara mikrofon uzatan AA muhabiri, ateşkes konusundaki görüşlerini aldı.

Esnaf Zeynep Sadıki, ülke yönetimi tarafından alınan kararları desteklediğini belirterek, "Ben Rehber'e (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), tabiyim. Barış derse barış, savaş devam derse kesinlikle savaşı devam ettireceğiz. Vatanımızı savunacağız." dedi.

Sadıki ayrıca, ABD'ye güvenmediklerini ve ateşkes konusuna temkinli yaklaştıklarını belirtti.

İran'ın kısa sürede ABD ve İsrail'in ateşkes teklifinde bulunmasına yol açan eylemlerde bulunduğu düşüncesinde olan Makine mühendisi Mustafa Nevruzi de "Dürüst olmak gerekirse İsrail ve ABD'ye yapılan eylemler onların yaptığı hesabın ötesindeydi." dedi.

İran ordusunun, ülke yönetiminin ve de halkın bu süreçte kararlı duruş sergilediğine inandığını belirten Nevruzi, "Tüm dünya 10 gün gibi kısa bir sürede İsrail rejiminin çaresiz kalıp ABD'nin eteğine yapıştığını gördü." ifadelerini kullandı.

Nevruzi, ateşkes kararını destekleyip desteklemediğine ve kalıcı olup olmayacağına ilişkin soruya ise ABD ve İsrail'in sözlerine kesinlikle güvenmediklerini belirterek, "Yetkililer ne karar alırsa kesinlikle destekliyoruz." diyerek cevap verdi.

Emekli Ali Efşari ise ateşkes konusunda ülke yönetiminin kararını desteklediklerini söyledi.

Ateşkes kararından memnun olmadığını söyleyen akademisyen Leyla Çeşme de "Gerçek ateşkes ancak İsrail'in tamamen ortadan kaldırılmasından sonra olmalıdır. Halkımızın her birinin talebi çocuklarımızın talebi İsrail yıkılana kadar savaşın sürdürülmesidir." dedi.

ABD ile müzakere veya uzlaşma taleplerini de kabul etmediklerini de söyleyen Çeşme, "Çocuklarımızı sokaklarda şehit ettiler. Hakkımızı çiğnediler. İsrail yalnızca askerlerimizi hedef almadı sivil insanlarımızı da vurdu." ifadelerini kullandı.

Mobina Ameli ise "İsrail'in ateşkes istemek zorunda kaldı." ifadesini kullandı ve "Ama ne ABD'ye ne de İsrail'e güveniyoruz." diye ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, tahran, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran halkı, İsrail ile ateşkese temkinli bir iyimserlikle yaklaşıyor - Son Dakika

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