İran Hava Sahası Kapandı, Uçaklar Bakü'ye İniş Yaptı

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İran ile İsrail arasındaki gerilim ve İran hava sahasının kapanması nedeniyle bazı hava yollarına ait yolcu uçakları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş yaptı.

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, İran hava sahasının kapanması dolayısıyla bazı uluslararası hava yolu şirketlerinin havalimanına acil iniş talebiyle başvuruda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Varşova-Mumbai uçuşunu gerçekleştiren "LOT Polish Airlines"a ait "Boeing 787" tipli uçağın yerel saatle 21.47'de Bakü'ye başarıyla iniş yaptığı belirtildi.

Qatar Airways'e ait Moskova-Doha seferini yapan "Boeing 787" uçağının kaptanının da zorunlu iniş talebinde bulunduğunu ve söz konusu uçağın 21.53'te Bakü'ye iniş yaptığı kaydedildi.