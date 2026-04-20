İran Havalimanları Yeniden Faaliyete Geçti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanları uçuşlara açıldı, diğer 10 havalimanı da hizmet verecek.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı ile ABD-İsrail saldırılarında birçok kez hedef alınan Mehrabad Havalimanı yeniden faaliyete geçti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Havacılık Kurumu, İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanlarının bugünden itibaren tekrar uçuşlara açıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 25 Nisan itibarıyla Urmiye, Kirmanşah, Abadan, Şiraz, Kirman, Reşt, Yezd, Zahedan, Gorgan ve Bircend havalimanlarının da yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:32:13. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.