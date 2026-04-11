İran Heyeti İslamabad'da

(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlığındaki İran müzakere heyeti, ABD temsilcileriyle görüşmek üzere gittikleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çiçeklerle karşılandı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin ardından 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes kapsamında planlanan görüşmeler için İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderliğindeki heyet İslamabad'a ulaştı. Heyeti taşıyan uçak, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının eşliğinde havaalanına indi.
İranlı heyeti havaalanında Pakistanlı yetkililer çiçeklerle karşıladı.
