İran Hürmüz Boğazı\'nda 33 gemi geçişini sağladı

TAHRAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması pazar günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde kendilerinden geçiş izni alan 33 geminin, donanmaya bağlı kuvvetlerle koordineli olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirtti.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te yayımlanan açıklamada, aralarında petrol tankerlerinin yanı sıra ticari gemiler ve konteyner gemilerinin de bulunduğu 33 geminin, Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetlerinin koruması altında boğazdan geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvensiz ortama rağmen donanmanın, gücünü kullanarak boğaz üzerinde gelişmiş kontrol sağladığı vurgulandı.

Salı-cumartesi günleri arasında boğazdan toplam 117 geminin geçtiğini ifade eden donanma, gemilerin boğazdan donanmaya bağlı kuvvetlerden izin alarak ve kendileriyle koordineli şekilde geçmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları İran topraklarına yönelik ortak saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü sıkılaştıran İran bu tarihten itibaren İsrail ve ABD gemilerinin ve bu ülkelerle bağlantılı gemilerin boğazdan güvenli geçişini yasaklamıştı.

Boğaz'da deniz ablukası uygulama kararı alan ABD de İran limanlarına giden ve bu limanlardan çıkan gemilerin boğazdan geçişini engelliyor.