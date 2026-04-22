Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nda İki Gemiyi Ele Geçirdi

22.04.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, iki yük gemisini izin olmadan geçiş yaptıkları için durdurdu.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Hürmüz Boğazı yakınlarında iki yük gemisine el koyduğunu bildirdi. İran medyasına göre, MSC Francesca ve Epaminondas adlı gemiler "gerekli izinler olmadan" boğazdan geçmeye çalıştıkları gerekçesiyle durdurularak İran kıyılarına yönlendirildi.

IRGC, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararının ardından gelen açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın düzen ve güvenliğini bozmak kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları kuruluşu (UKMTO) da bugün iki yük gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu. Umman açıklarında seyreden bir konteyner gemisinin ve İran kıyılarından yaklaşık 8 deniz mili açıkta bir diğer yük gemisinin hedef alındığını bildirdi. Her iki gemide de can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, saldırıya uğrayan gemilerden birinin Liberya bayraklı bir Yunan gemisi olduğunu doğrulayarak, geminin ciddi hasar aldığını ancak batma riski bulunmadığını açıkladı.

Denizcilik istihbarat kaynakları, söz konusu gemilerin İran kıyılarına yakın bir noktada demirlediğini belirtti. Gelişmeler, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürdüğünü gösterirken, bölgenin küresel enerji arzı açısından kritik önemi nedeniyle güvenlik riskine ilişkin endişeler küresel bir boyut kazandı.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:47:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.