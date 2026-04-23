İran, Hürmüz Boğazı'ndan Geçiş Ücretleri Toplamaya Başladı

23.04.2026 14:37
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerden alınan ücretlerin Merkez Bankası'na yatırıldığını duyurdu.

(ANKARA) - İran Meclisi Başkanvekili Hamidreza Hacı Babeyi, Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden alınan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin İran Merkez Bankası hesabına yatırıldığını açıkladı.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre; Hacı Babeyi, Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden alınan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin İran Merkez Bankası hesabına yatırıldığını söyledi, ancak gelirin nasıl toplandığı ya da ödemeyi kimin yaptığına ilişkin ayrıntı vermedi.

İranlı Milletvekili Ali Rıza Selimi de Tasnim'e yaptığı açıklamada, "Güvenilir kaynaklardan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alındığını duydum" dedi. Selimi, "Bu gemilerin her birinden alınan ücret, taşıdıkları yükün türü ve miktarı ile maruz kaldıkları risk seviyesine göre değişmektedir. Bu ücretlerin nasıl ve ne ölçüde alınacağını İran belirler. Kuralları biz koyarız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald, Trump daha önce Hürmüz Boğazı'nı kullanmak için İran'a geçiş ücreti ödeyen gemileri tehdit etmiş, "Yasadışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır" demişti.

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı
Ederson’un penaltı notlarını gizlice almışlar Yapılan paylaşımdaki ifade bomba Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
