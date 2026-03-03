ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatına izin vermeyeceklerini söyledi.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatına izin vermeyeceklerini söyledi.
Cebbari pazartesi günü İran'ın devlete ait IRIB televizyonuna verdiği demeçte, ordunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine karşı harekete geçeceği uyarısında bulundu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › İran, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ihracatına izin vermeyecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?