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İran İçişleri Bakanı Ebu Musa Adası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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İran İçişleri Bakanı Ebu Musa Adası'nı ziyaret etti

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nı ziyaret ederek, İran'ın adalarıyla ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında adalar üzerindeki hakimiyet anlaşmazlığı devam ediyor.

İran İçişleri Bakanı Ebu Musa Adası\'nı ziyaret etti
28.12.2023 - 16:17,
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İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nı ziyaret etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Basra Körfezi'nde iki ülkenin egemenlik iddia ettiği Ebu Musa Adası'nı ziyaret eden Vahidi, "Bazı komşu ülkeler, İran'a ait adalarla ilgili boş sözler söyleyerek İran ile ilişkilerine zarar vermemeye dikkat etmeli." dedi.

Fas'ta 20 Aralık'ta düzenlenen 6. Rus-Arap Forumu'nun ardından yayımlanan sonuç bildirisinde Basra Körfezi'ndeki adalara ilişkin ifadelere dair Vahidi, "İran'ın adalarıyla ilgili temelsiz, boş ve geçersiz açıklamalar yapılıyor." diye konuştu.

İranlı Bakan, Ebu Musa Adası'ndaki altyapı ve konut eksikliklerini bir an önce gidereceklerini belirtti.

İran ile BAE arasındaki adalar anlaşmazlığı

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, bu toprakların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "o tarihte henüz kurulmamış olan BAE'nin hakimiyet iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Nisan 2020'de Basra Körfezi'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması yönünde talimat verdiği bildirilmişti.

İran, Körfez'deki adalarla ilgili açıklama nedeniyle Rusya'ya protesto notası vermişti

Rus-Arap Forumu'nun ardından yayımlanan ortak açıklamada, "BAE'nin, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarıyla ilgili İran ile yaşadığı anlaşmazlığın, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve ikili müzakereler yoluyla çözülmesi için tüm barışçıl çabalara destek" vurgusu yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığınca 21 Aralık'ta yapılan açıklamada, Tahran'ın söz konusu 3 adadaki "egemenliğinin müzakereye açık olmadığı" ifade edilmişti.

Konuyla ilgili dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefonda görüşmüştü.

İki ülke Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmede Lavrov, Rusya'nın İran'ın toprak bütünlüğüne "koşulsuz" saygı duyduğunu ve ülkesinin bu tutumunun değişmeyeceğini söylemişti.

İran, 23 Aralık'ta da konuyla ilgili Rusya'nın Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak Moskova'ya protesto notası vermişti.

Kaynak: AA
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