İran'ın Balistik Füze ve İHA Kapasitesi Düştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Balistik Füze ve İHA Kapasitesi Düştü

15.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, İran'ın balistik füze ve İHA kapasitesinin önemli ölçüde azaldığını açıkladı.

(ANKARA) - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD-İsrail savaşının başlamasından bu yana İran'ın balistik füze kapasitesinin yaklaşık yüzde 90, insansız hava aracı (İHA) kapasitesinin ise yaklaşık yüzde 95 düştüğünü söyledi.

Karoline Leavitt, ABD merkezli haber kanalı Fox News'e verdiği demeçte, iki haftalık operasyon sırasında ABD'nin 65'ten fazla İran deniz aracını batırdığını ve ülkedeki 6 binden fazla hedefi vurduğunu belirtti. Leavitt, "65'ten fazla deniz araçlarını batırdık. Ülke genelinde 6.000'den fazla hedefi vurduk, ve burası çok büyük bir ülke" dedi.

Sözcü Leavitt, İran'dan gelen balistik füze saldırılarının artık yüzde 90, İHA kapasitesinin ise yüzde 95 azaldığını belirterek, operasyonu büyük bir başarı olarak nitelendirdi ve Washington'un kampanyasına devam edeceğini söyledi.

Leavitt ayrıca, "İran'ın dünyayı tehdit edecek bir nükleer bomba geliştirme ve bölgedeki ABD askerlerini balistik füze kapasitesiyle saldırı tehdidini tamamen ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Beyaz Saray, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 11:09:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.