İran'ın Çin yapımı casus uydusu TEE-01B ile ABD üslerini izlediği ortaya çıktı

İran'ın 2024 sonunda Çin yapımı TEE-01B casus uydusunu gizlice devreye alarak Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini izlediği ve elde edilen verileri İHA ile füze saldırılarında kullandığı ortaya çıktı. Financial Times kaynaklı sızdırılan belgelere göre, uydu Çinli Earth Eye Co. tarafından üretildi ve İran Devrim Muhafızları, Pekin merkezli Emposat üzerinden küresel yer istasyonlarına erişim sağladı.

Uydu görüntülerinin Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılar öncesi ve sonrasında aktif kullanıldığı belirtildi. Beyaz Saray yönetimi konuya ilişkin doğrudan yorum yapmazken, Başkan Trump'ın Çin'e yönelik uyarısı hatırlatıldı.

Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kontrolünü zayıflatmak için deniz dronlarıyla mayın temizleme operasyonu yürütüyor. İnsansız yüzey araçları ve denizaltı dronları, mayın tespiti ve imhasında kritik rol oynuyor. Uzmanlar, mayın temizlemenin haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.