Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Çin yapımı casus uydusu TEE-01B ile ABD üslerini izlediği ortaya çıktı

27.04.2026 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Financial Times'ın sızdırılan belgelere dayandırdığı habere göre, İran 2024 sonunda Çin yapımı TEE-01B casus uydusunu devreye alarak Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini izledi ve verileri İHA ile füze saldırılarında kullandı.

İran'ın 2024 sonunda Çin yapımı TEE-01B casus uydusunu gizlice devreye alarak Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini izlediği ve elde edilen verileri İHA ile füze saldırılarında kullandığı ortaya çıktı. Financial Times kaynaklı sızdırılan belgelere göre, uydu Çinli Earth Eye Co. tarafından üretildi ve İran Devrim Muhafızları, Pekin merkezli Emposat üzerinden küresel yer istasyonlarına erişim sağladı.

Uydu görüntülerinin Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılar öncesi ve sonrasında aktif kullanıldığı belirtildi. Beyaz Saray yönetimi konuya ilişkin doğrudan yorum yapmazken, Başkan Trump'ın Çin'e yönelik uyarısı hatırlatıldı.

Öte yandan ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kontrolünü zayıflatmak için deniz dronlarıyla mayın temizleme operasyonu yürütüyor. İnsansız yüzey araçları ve denizaltı dronları, mayın tespiti ve imhasında kritik rol oynuyor. Uzmanlar, mayın temizlemenin haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Financial Times, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:47:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.