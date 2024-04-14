İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından Irak ve Lübnan hava sahalarını kapattığını açıkladı.
İsrail Devlet Televizyonu, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırının başlamasının ardından İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderdiğini ancak henüz ulaşmadığını ve savunmalarının hazır olduğunu belirtti.
Irak ve Lübnan İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu. Ürdün kamu yayın kuruluşu da İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Herhangi bir ülke İran'a saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail'e açması durumunda, cevabımız kesin olacaktır" dedi.
İsrail devlet televizyonu da İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara ve karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu İran'ın yüzden fazla İHA gönderdiği istihbaratını yineledi.
Son Dakika › Güncel › İran'ın İsrail'e hava saldırısı sonrası Irak ve Lübnan hava sahaları kapandı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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