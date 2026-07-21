İran'ın Saldırıları Bahreyn'i Tedirgin Etti

İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle Bahreyn'de sirenlerin çaldığı ve halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

Açıklamada, halka sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapıldı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak, Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.