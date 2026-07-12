İran'ın Saldırıları Kınandı - Son Dakika
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İran'ın Saldırıları Kınandı

12.07.2026 16:29
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Katar, BAE, Mısır ve Ürdün, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Ürdün, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Katar'ın yanı sıra Ürdün, BAE, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i hedef alan saldırılarının en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

Saldırıların, hedef alınan ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve iyi komşuluk ilkelerinin ağır şekilde ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların bölgedeki gerilimi kontrol altına almaya yönelik çabaları zora sokacağı, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik siyasi ve diplomatik girişimleri baltalayacağı belirtilerek, İran'ın saldırılar ve bunların yol açacağı sonuçlardan hukuken tamamen sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu belirtilerek, ülkenin egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, saldırıların derhal durdurulması, gerilimin tırmandırılmaması ve diplomatik diyalog ile müzakerelere dönülmesi çağrısı yapıldı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıların, kardeş ülkelerin egemenliğinin açık ihlali ve güvenlik ile istikrarlarına yönelik ciddi bir tehdit olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan ülkelerle tam dayanışma içinde olunduğu ve bu ülkelerin güvenlik ile istikrarlarını korumaya yönelik tüm adımlarının desteklendiği ifade edildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın saldırılarını kınayarak, bunun dost ülkelerin egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal ve bölgesel gerilimi artıran tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtti.

Açıklamada, dost ve kardeş ülkelerin egemenliğini hedef alan her türlü saldırının reddedildiği, gerilimin düşürülmesi, siyasi çözümlere öncelik verilmesi ve uluslararası hukuka bağlı kalınması çağrısında bulunuldu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıların, hedef alınan ülkelerin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu ve güvenlik ile toprak bütünlüklerini tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın ağır ihlali olduğu belirtilerek, Ürdün'ün kardeş ülkelerle dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin egemenliklerini korumaya yönelik alacakları tedbirleri desteklediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Saldırıları Kınandı - Son Dakika

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