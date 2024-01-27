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İran'ın Uydu Fırlatma Faaliyeti, İngiltere, Fransa ve Almanya Tarafından Kınandı - Son Dakika
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İran'ın Uydu Fırlatma Faaliyeti, İngiltere, Fransa ve Almanya Tarafından Kınandı

İran, geçtiğimiz hafta Kaim-100 uydu taşıyıcı roket kullanarak Sureyya adlı araştırma uydusunu fırlattı. İngiltere, Fransa ve Almanya, bu faaliyeti balistik füze programıyla ilişkilendirerek kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, üç ülkeyi 'müdahaleci' olmakla suçlayarak İran'ın uzay alanındaki faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama bulunmadığını savundu. ABD ve Batılı müttefikleri ise İran'ın balistik füze faaliyetlerinin BMGK kararına aykırı olduğunu iddia ediyor.

İran\'ın Uydu Fırlatma Faaliyeti, İngiltere, Fransa ve Almanya Tarafından Kınandı
27.01.2024 - 17:21,
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İran, uzaya uydu fırlatma faaliyetini balistik füze programıyla ilişkilendirerek kınayan İngiltere, Fransa ve Almanya'yı (E3) "müdahaleci" olmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya dair yazılı açıklamasında, geçen hafta Kaim-100 uydu taşıyıcı roket kullanarak Sureyya adlı araştırma uydusunu fırlattıklarını hatırlattı.

Sözcü Kenani, uydunun, ilk kez 750 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirilmesine ilişkin Tahran'ın balistik füze faaliyetlerini kınayan İngiltere, Fransa ve Almanya'ya tepki gösterdi.

Kenani, üç ülkeyi "müdahaleci" olmakla suçlayarak uluslararası düzenlemelere göre, İran'ın uzay alanındaki faaliyetlerine dair herhangi bir kısıtlama bulunmadığını savundu.

İran 20 Ocak'ta "Sureyya" adı verilen yeni bir araştırma uydusunu uzaya fırlatmıştı. Uydu, ilk kez 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleştirilmişti.

ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.

Tahran yönetimi ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'ın Uydu Fırlatma Faaliyeti, İngiltere, Fransa ve Almanya Tarafından Kınandı - Son Dakika
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