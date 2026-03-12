İran'ın Yeni Dini Lideri Hamaney'den İlk Açıklama: "Abd ve İsrail'in Üslerine Karşı Harekete Geçilecek, Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Yeni Dini Lideri Hamaney'den İlk Açıklama: "Abd ve İsrail'in Üslerine Karşı Harekete Geçilecek, Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak"

12.03.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen Ali Hamaney’in ardından dini liderliğe seçilen oğlu Mücteba Hamaney, "Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağını, Amerikan üslerinin hedefte olduğunu ve şehitlerin intikamının alınacağını" duyurdu. Hamaney, bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerinin "derhal kapatılması" çağrısında bulunarak, komşu ülkelerle dostluğa dayalı ilişkiler kurma isteğini yineledi.

(ANKARA) - İran'da ABD- İsrail saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından dini liderliğe seçilen oğlu Mücteba Hamaney, " Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını, Amerikan üslerinin hedefte olduğunu ve şehitlerin intikamının alınacağını" duyurdu. Hamaney, bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerinin "derhal kapatılması" çağrısında bulunarak, komşu ülkelerle dostluğa dayalı ilişkiler kurma isteğini yineledi.

ABD-İsrail saldırısında İran'ın öldürülen Dini Lideri Ali Hamaney'den sonra İran'da dini liderliğe seçilen oğlu Mücteba Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney, paylaştığı sesli mesajda, "Ramazan ayının geri kalan günlerinde Allah'tan İran halkı, tüm Müslümanlar ve dünyanın ezilenleri için düşmana karşı kesin zafer, onur, bolluk ve sağlık; ayrıca hayatını kaybedenler için ahirette yüksek makam" dileğinde bulundu. Hamaney, Uzmanlar Meclisi'nin seçimle ilgili tutumunu ulusal televizyon üzerinden öğrendiğini ve önceki İslam Devrimi liderleri Ruhullah Humeyni ile Ali Hamaney'in izinden gideceğini ifade etti.

"Bölgedeki düşman üslerinin amacı, bulundukları ülkeleri kontrol altına almak ve İran'ı bölmekti"

Hamaney, bölgede komşu ülkelerde bulunan üslerden saldırıya uğradıklarını belirterek, gerekli karşılığın verileceğini söyledi. Hamaney, "Bölgedeki düşman üslerinin amacı, bulundukları ülkeleri kontrol altına almak ve ülkeyi (İran'ı) bölmekti. Bu girişimler başarısızlığa uğratıldı" dedi ve ABD ile İsrail'in yıllar önce bazı komşu ülkelerde askeri ve mali üsler kurarak bölge üzerinde hakimiyet sağlamaya çalıştığını yineledi.

"Bölgedeki Amerikan üslerine karşı harekete geçileceğini" Hamaney, "Bu üslerin kullanımı devam ederse, zorunlu olarak bu uygulamayı sürdürmek durumunda kalacağız, bu üsler derhal kapatılmalıdır" dedi. Hamaney, "'düşmana' karşı tazminat talep edeceklerini ve direniş gösterilmesi durumunda öncelikle malvarlığından tahsilat yapılacağını, bu mümkün olmazsa eşdeğer miktarda malvarlığının yok edileceğini" açıkladı."

Hamaney, "yalnızca Amerikan üslerinin hedef alındığını" belirterek, "ABD ve İsrail saldırılarında ölenlerin intikamının kesinlikle alınacağını" vurguladı.

"15 komşu ülkemizle ilişkilerini güçlendirmeyi arzu ediyoruz"

"Bazı bölge ülkelerinin liderlerine her zaman tümüyle sıcak ve yapıcı ilişkiler kurmayı arzuladıklarını" ifade eden Hamaney, "tüm komşu ülkelerle dostluğa dayalı ilişkiler kurmaya hazır olduklarını, İran'ın 15 komşu ülkesiyle ilişkilerini güçlendirmeyi arzu ettiklerini" kaydetti."

Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol taşımacılığı açısından kritik bir nokta olduğunu hatırlatarak, "Boğazın kapatılması için tüm imkanlardan yararlanılmalıdır" dedi.

Hamaney'den ABD'nin Şecere-i Teyyibe okuluna saldırısına tepki

Hamaney, ABD'nin 28 Şubat'taki saldırısı sonucu 168 kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 185 kişinin hayatını kaybettiği Minab'daki "Şecere-i Teyyibe" okulunda ve diğer yerlerde kasten işlediği suçların intikam sürecinde özel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hamaney, direniş cephesindeki ülkeler ve gruplarla iş birliğinin önemine değinerek, "Yemen, Hizbullah ve Irak direnişinin İslam Cumhuriyeti'ne verdikleri fedakar desteği" için teşekkür etti. Halkın sosyal birliğinin korunması ve birbirine yardım etmesi gerektiğini belirten Hamaney, halk ve hizmet kurumlarının zorluklar karşısında dayanışma içinde hareket etmesini istedi.

"Bugüne kadar intikamın sınırlı bir kısmının uygulandı"

Hamaney ayrıca, "bugüne kadar intikamın sınırlı bir kısmının uygulandığını, tamamen sağlanana kadar dosyanın açık kalacağını ve özellikle çocukların kanı konusunda hassasiyet gösterileceğini" kaydetti.

İran'ın yeni Dini Lideri, kendisini destekleyen yüksek dini otoriteler, kültürel, siyasi ve sosyal figürler ile halkın tüm bireylerine ve üç güç organının yetkililerine teşekkür ederken, Geçici Liderlik Konseyi'nin özenli tedbir ve uygulamalarını takdir ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Ali Hamaney, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Yeni Dini Lideri Hamaney'den İlk Açıklama: 'Abd ve İsrail'in Üslerine Karşı Harekete Geçilecek, Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak' - Son Dakika

Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:54:34. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın Yeni Dini Lideri Hamaney'den İlk Açıklama: "Abd ve İsrail'in Üslerine Karşı Harekete Geçilecek, Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.