İran'ın Yeni Dini Lideri Hamaney'den İlk Açıklama: "Abd ve İsrail'in Üslerine Karşı Harekete Geçilecek, Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak"

(ANKARA) - İran'da ABD- İsrail saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından dini liderliğe seçilen oğlu Mücteba Hamaney, " Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını, Amerikan üslerinin hedefte olduğunu ve şehitlerin intikamının alınacağını" duyurdu. Hamaney, bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerinin "derhal kapatılması" çağrısında bulunarak, komşu ülkelerle dostluğa dayalı ilişkiler kurma isteğini yineledi.

ABD-İsrail saldırısında İran'ın öldürülen Dini Lideri Ali Hamaney'den sonra İran'da dini liderliğe seçilen oğlu Mücteba Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney, paylaştığı sesli mesajda, "Ramazan ayının geri kalan günlerinde Allah'tan İran halkı, tüm Müslümanlar ve dünyanın ezilenleri için düşmana karşı kesin zafer, onur, bolluk ve sağlık; ayrıca hayatını kaybedenler için ahirette yüksek makam" dileğinde bulundu. Hamaney, Uzmanlar Meclisi'nin seçimle ilgili tutumunu ulusal televizyon üzerinden öğrendiğini ve önceki İslam Devrimi liderleri Ruhullah Humeyni ile Ali Hamaney'in izinden gideceğini ifade etti.

"Bölgedeki düşman üslerinin amacı, bulundukları ülkeleri kontrol altına almak ve İran'ı bölmekti"

Hamaney, bölgede komşu ülkelerde bulunan üslerden saldırıya uğradıklarını belirterek, gerekli karşılığın verileceğini söyledi. Hamaney, "Bölgedeki düşman üslerinin amacı, bulundukları ülkeleri kontrol altına almak ve ülkeyi (İran'ı) bölmekti. Bu girişimler başarısızlığa uğratıldı" dedi ve ABD ile İsrail'in yıllar önce bazı komşu ülkelerde askeri ve mali üsler kurarak bölge üzerinde hakimiyet sağlamaya çalıştığını yineledi.

"Bölgedeki Amerikan üslerine karşı harekete geçileceğini" Hamaney, "Bu üslerin kullanımı devam ederse, zorunlu olarak bu uygulamayı sürdürmek durumunda kalacağız, bu üsler derhal kapatılmalıdır" dedi. Hamaney, "'düşmana' karşı tazminat talep edeceklerini ve direniş gösterilmesi durumunda öncelikle malvarlığından tahsilat yapılacağını, bu mümkün olmazsa eşdeğer miktarda malvarlığının yok edileceğini" açıkladı."

Hamaney, "yalnızca Amerikan üslerinin hedef alındığını" belirterek, "ABD ve İsrail saldırılarında ölenlerin intikamının kesinlikle alınacağını" vurguladı.

"15 komşu ülkemizle ilişkilerini güçlendirmeyi arzu ediyoruz"

"Bazı bölge ülkelerinin liderlerine her zaman tümüyle sıcak ve yapıcı ilişkiler kurmayı arzuladıklarını" ifade eden Hamaney, "tüm komşu ülkelerle dostluğa dayalı ilişkiler kurmaya hazır olduklarını, İran'ın 15 komşu ülkesiyle ilişkilerini güçlendirmeyi arzu ettiklerini" kaydetti."

Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol taşımacılığı açısından kritik bir nokta olduğunu hatırlatarak, "Boğazın kapatılması için tüm imkanlardan yararlanılmalıdır" dedi.

Hamaney'den ABD'nin Şecere-i Teyyibe okuluna saldırısına tepki

Hamaney, ABD'nin 28 Şubat'taki saldırısı sonucu 168 kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 185 kişinin hayatını kaybettiği Minab'daki "Şecere-i Teyyibe" okulunda ve diğer yerlerde kasten işlediği suçların intikam sürecinde özel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hamaney, direniş cephesindeki ülkeler ve gruplarla iş birliğinin önemine değinerek, "Yemen, Hizbullah ve Irak direnişinin İslam Cumhuriyeti'ne verdikleri fedakar desteği" için teşekkür etti. Halkın sosyal birliğinin korunması ve birbirine yardım etmesi gerektiğini belirten Hamaney, halk ve hizmet kurumlarının zorluklar karşısında dayanışma içinde hareket etmesini istedi.

"Bugüne kadar intikamın sınırlı bir kısmının uygulandı"

Hamaney ayrıca, "bugüne kadar intikamın sınırlı bir kısmının uygulandığını, tamamen sağlanana kadar dosyanın açık kalacağını ve özellikle çocukların kanı konusunda hassasiyet gösterileceğini" kaydetti.

İran'ın yeni Dini Lideri, kendisini destekleyen yüksek dini otoriteler, kültürel, siyasi ve sosyal figürler ile halkın tüm bireylerine ve üç güç organının yetkililerine teşekkür ederken, Geçici Liderlik Konseyi'nin özenli tedbir ve uygulamalarını takdir ettiğini belirtti.