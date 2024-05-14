İran'ın Yezd Şehrindeki Tarihi Cuma Camii - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'ın Yezd Şehrindeki Tarihi Cuma Camii

İran\'ın Yezd Şehrindeki Tarihi Cuma Camii

İran'ın Yezd şehrinde bulunan tarihi Cuma Camii, çinileri, yüksek minareleri ve Esma'ül Hüsna ile farklı dönemlerin mimari özelliklerini yansıtıyor. Selçuklular döneminde inşa edilen cami, İlhanlılar döneminde belirgin şeklini almış ve 18-19. yüzyıllarda yapılan eklemelerle son halini almıştır. Mavi ve sarı çinileriyle ünlü olan cami, Yezd kentinin sembol yapılarından biridir. Cami, tarihi bir pazar ve evlerle çevrilidir ve kentin merkezinde yer almaktadır. Çifte minareleriyle dikkat çeken caminin minareleri, İran'ın en yüksek minareleri unvanını taşımaktadır. Caminin minaresi, iki ayrı sarmal merdivene sahiptir ve bu özelliğiyle nadir görülen bir mimariye sahiptir. Caminin içinde ise Esma'ül Hüsna yazılı yarı silindirik bir kubbe ve çinilerle süslenmiş duvarlar bulunmaktadır. Caminin yapısında Selçuklular, İlhanlılar, Muzafferiler, Safeviler ve Kaçarlar dönemlerinin izleri görülebilir. Cuma Camii, Yezdliler için birlik ve beraberliğin sembolüdür ve inşaatı sırasında her evden bir tuğla getirilerek yapılmıştır.

14.05.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Yezd şehrindeki tarihi Cuma Camii, çinileri, yüksek minareleri ve yarı silindirik tavanına nakşedilen Esma'ül Hüsna ile farklı dönemlerin mimari özelliklerini yansıtıyor.

İlk hali 12'inci yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edilen, belirgin şeklini 14'üncü yüzyılda İlhanlılar döneminde alan, 18 ile 19'uncu yüzyıllarda yapılan eklemelerle son haline ulaşan cami, mavi ve sarı çinileri ile çölün ortasında yer alan Yezd kentinin sembol yapılarından biri.

Kentin tarihi bölgesinde yer alan Cuma Camii'nin etrafı tarihi bir pazar ile evler tarafından çevrelenmiş durumda. Bir yönüyle cami, tarihi Yezd yerleşim alanının merkezinde bulunuyor.

Sıralı dükkanların bulunduğu uzun bir sokağa bakan caminin 48 metrelik çifte minareleri neredeyse kentin her yerinden görülebilecek bir konumda yer alıyor.

Minarelerin yer aldığı giriş kısmının bir tarafı tarihi pazara dayalı iken diğer tarafı bir payanda ile desteklenmiş durumda.

Cuma Camii'nin ikiz minareleri diğer camilerin aksine caminin sağında ve solunda değil, her ikisi de caminin solunda ve önlü arkalı bir şekilde bulunuyor.

Yerden yarım metre yükseklikteki mermer tabanın üstünden başlayıp dikdörtgen şeklinde yükselen giriş bölümünün tavan kısmı tamamlanınca hemen üstünde çift minareler belirmeye başlıyor.

Mavi, sarı ve yeşil çinilerle kaplanmış minareler 48 metre yükseklikleri ile İran'ın en yüksek minareleri unvanını elinde bulunduruyor.

Caminin minaresi iki sarmal merdivene sahip

Cuma Camii minarelerinden biri tek merdivenli, diğer minare ise birbirini görmeyecek biçimde sarmal olarak tasarlanmış iki ayrı merdivene sahip. Aynı anda minareden inen bir kişi ile minareye çıkan biri kişi birbirini görmeden farklı yönlerde ilerleyebiliyor.

Rivayete göre minarenin birini usta diğerini ise iki çırak inşa ediyor. Usta küskün çıraklarının barışmasına sebep olması için ikisine birlikte çalışıp minareyi yapma görevi veriyor. Minare bitmeden de onları görmek istemediğini söylüyor.

Aylarca süren çalışmanın ardından, çıraklarının barışmış olacağı umuduyla minareyi kontrole gelen usta ummadığı bir durumla karşılaşıyor.

Minare bitmiş ancak çıraklar barışmamış hatta bir birini de görmemiştir. Minareye çıkıp inen usta iki farklı merdiven kullandığını görünce küskün çırakların bir biri ile muhatap olmamak ve barışmamak için iki katlı sarmal merdivene sahip bir minare inşa ettiğini fark ediyor.

Rivayetlerin ne kadar doğru olduğu tartışma konusu olsa da, günümüze iki katlı sarmal merdiveni olan türüne az rastlanır mimariye sahip bir minare bırakıyorlar.

Üstüne iki minarenin yapıldığı ana kapıdan eyvana girerken hemen solda caminin kubbeli kışlık namaz alanı bulunuyor.

Tavana Esma'ül Hüsna yazılmış

Eyvandan, dairesel ana kubbenin bulunduğu alana giderken dikkati çeken yarı silindir kubbe ilk bakışta sırlanmış çinilerle süslenmiş izlenimi veriyor.

Dikkatli bakıldığında bunların sıradan süslemeler olmadığı, noktasız kufi hat ile yazılmış Esma'ül Hüsna olduğu görülüyor. Şekil itibariyle farklı olduğu için en çok fotoğrafı çekilen bu alanın bu özelliği ise ilgilileri dışında pek bilinmiyor.

Ana kubbenin olduğu bölüme girildiğinde ise tabandan tavana kadar mavi sarı ve siyah çinilerle süslenmiş duvarları görmek mümkün.

Yarı sekizgen bir şekle sahip olan mihrabın etrafı ise çiçek desenli çiniler ve sadece camilerde kullanılan sülüs hatla yazılmış ayetler görebiliyor.

Simetrik bir şekilde dizayn edilmiş çinilerle süslenen bu kısmın üst orta bölümündeki turkuaz zemine yazılı sarı renkli "Lailahe illallah, Muhammeden Resulullah" ifadeleri hemen göze çarpıyor.

Mavi, lacivert, sarı ile az sayıdaki siyah ve kahve renkli çinilerle yapılan geometrik şekilli kubbe ise ortasındaki rüzgar gülü nakışı nedeniyle her bakıldığında yanılsama yaratarak insanı içine çekiyor.

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin bölgede hakimiyet sürmesinin izlerini de caminin yapı ve duvarlarında görmek mümkün.

Selçuklular, İlhanlılar ve Muzafferiler dönemi yapısal öğeleri ile Safeviler ve Kaçarlar döneminin eklenti ve restorasyon izleri camiye zengin bir estetik güzellik katıyor.

Her evden bir tuğla getirilerek temeli atılmış

Cami hakkında AA muhabirine bilgi veren turizm uzmanı Rahime Gencizade, Ulu Cami ve Mescid-i Cedid olarak da adlandırılan Cuma Camii'nin Yezdliler için birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Gencizade, caminin inşaatına yönelik bir çok hikaye anlatıldığını belirterek bu hikayelerden birine göre, inşaat esnasından her evden bir tuğla getirilerek duvarın örüldüğünün anlatıldığını söyledi.

Her sakinin kendi evinin duvarından getirdiği bir tuğlayı camiye bağışlamasının Yezdliler için önemli olduğunu söyleyen Gencizade, bunun da birlik ve beraberliğe işaret ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Cami, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Yezd Şehrindeki Tarihi Cuma Camii - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:03:49. #1.11#
SON DAKİKA: İran'ın Yezd Şehrindeki Tarihi Cuma Camii - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement