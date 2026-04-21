Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran İnsan Hakları Konseyi'nden ABD ve İsrail'e Kınama

21.04.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail'in dini mekanlara saldırılarını 'kimlik sembollerini yok etme girişimi' olarak nitelendirdi.

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi, ABD ve İsrail'in ülke genelindeki dini, kültürel ve tarihi mekanlara yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemleri "dini azınlıkların kimlik sembollerini yok etme girişimi" şeklinde nitelendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Yargı Erkine bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ülke genelindeki dini, kültürel ve tarihi mekanlara yönelik saldırıları kınandı.

Açıklamada, tarihi bir ibadet yeri olan Tahran Yahudi Sinagogu'nun hedef alınarak yıkılması, Aziz Nikolas Ortodoks Katedrali ve Aziz Meryem Rum Ortodoks Kilisesi'ne verilen ciddi hasarın, uluslararası insancıl hukukun ihlalinin ötesine geçerek temel inanç özgürlüğüne yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Saldırıların ABD-İsrail'in "temel insan haklarına ve uluslararası standartlara tamamen kayıtsızlığını" bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar aynı zamanda İran'daki dini azınlıkların kimlik sembollerini ortadan kaldırmaya yönelik sinsi bir niyetin de kanıtı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi

14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:59
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:16
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:29:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.