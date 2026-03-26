İran, İsrail'e 10. Misillemesini Gerçekleştirdi

26.03.2026 19:35
İran, sabah saatlerinde İsrail'in Tel Aviv ve çevresini hedef alarak 10. füzeli saldırısını düzenledi.

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran, sabah saatlerinden bu yana İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede başkent Tel Aviv ve çevresini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran, sabah saatlerinden itibaren çoğunluğu İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu merkez bölgesini hedef alan 10 misilleme yaptı.

İran'ın bugünkü 10'ncu misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki çok geniş bir alanda ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünde patlama sesleri duyulurken sirenler çalmadı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi İran füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürerken Kanal 12 televizyonu bazı bölgelere şarapnel düştüğünü kaydetti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma ihbarı almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

