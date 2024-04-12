İran, İsrail'e karşılık vermeye hazırlanıyor

NEW İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.
ABD medyasından Wall Street Journal (WSJ) ve Bloomberg, istihbarat kaynaklarına dayanarak, İran'ın İsrail'e yarın akşama kadar misilleme yapacağını yazdı.
WSJ'nin konudan bilgisi olan istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, İsrail sınırları içinde güney veya kuzey bölgesindeki hedeflere direk karşılık vermeyi planladığı kaydedildi.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir ABD'li yetkili, Amerikan istihbarat raporlarının, İsrail'in başka yerlerdeki hedeflerinin aksine, İran'ın bir iki gün içinde "muhtemelen İsrail topraklarında" misilleme amaçlı bir saldırı düzenleyeceğini gösterdiğini açıkladı.
İran askeri yetkililerinin, Hayfa Havalimanı ile Dimona'daki nükleer tesis de dahil İsrail'deki hedeflerin orta menzilli füzelerle vurulması için hazırladığı planların, onay için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in önünde beklediği öne sürüldü.
Öte yandan İran ve müttefiklerinin, İsrail'in uluslararası alanda tanınan topraklarına direkt saldırı yerine işgal altında tuttuğu Golan'daki veya Arap dünyasındaki İsrail'e ait diplomatik binaları hedef almasını da seçenekler arasında tuttuğu kaydedildi.
Batı istihbarat kaynaklarına dayanarak aynı konuda haber hazırlayan Bloomberg de 48 saat içinde insansız hava araçları ve hassas füzelerle İran topraklarından İsrail'e yönelik saldırıların gerçekleşebileceğini belirtti.
Saldırı planlarının İran liderliği tarafından hala onaylanmadığına dikkatin çekildiği haberde, ABD'nin İsrail'in savunması için hazırlıklar yaptığı ve ek askeri varlıklarını bölgeye aktardığı kaydedildi.
Uzmanlar, İsrail'e yönelik herhangi bir misillemenin, İran'ın mevcut yeteneklerine dayalı olarak muhtemelen füze ve insansız hava araçlarının bir kombinasyonu olacağı tahmininde bulunarak, İran'ın, "sınırlarından 2 bin kilometre uzaktaki hedefleri vurabilecek önemli bir balistik ve seyir füzesi envanterine sahip olduğuna" işaret ediyor.
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.
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