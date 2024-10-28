İran: İsrail'e Uygun Yanıt Vereceğiz

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TAHRAN, 28 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılarına "en uygun karşılığı" vereceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesine göre Pezeşkiyan söz konusu açıklamayı, İsrail'in Cumartesi günü erken saatlerde İran'daki bazı askeri hedeflere yönelik saldırıları konusunda Tahran'da Pazar günü düzenlenen kabine toplantısındaki konuşması sırasında yaptı.

"Savaş istemiyoruz, ancak halkımızın ve ülkemizin haklarını savunacağız. İsrail'in saldırılarına uygun şekilde yanıt vereceğiz" diyen Pezeşkiyan, İsrail'in on binlerce kadın ve çocuğu öldürmesi karşısında sessiz kaldıkları için "başta ABD olmak üzere İsrail'in destekçilerini" suçladı.

İran Cumhurbaşkanı, "İsrail'in saldırılarını sürdürüp suç işlemeye devam etmesi durumunda", Batı Asya bölgesinde "gerginliğin artacağı" uyarısında bulunarak, "ABD'nin İsrail'i saldırması için kışkırttığını biliyoruz" diye vurguladı.

Pezeşkiyan, "İtidalli hareket etmemiz halinde savaşı sona erdireceklerine söz vermişlerdi ama sözlerini tutmadılar" dedi.