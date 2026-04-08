İran, İsrail İHA'sını Düşürdü

08.04.2026 17:51
İran, ABD ile varılan ateşkes sonrası İsrail'e ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

İran, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan ateşkesin ardından İsrail'e ait Hermes-900 model bir insansız hava aracının (İHA) Fars eyaleti semalarında hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait Hermes-900 modeli bir İHA, Fars eyaletine bağlı Lar ilçesi semalarında ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından tespit edilerek düşürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Herhangi bir Amerikan veya Siyonist düşman hava aracının, askeri operasyon yürütmese dahi ülke semalarına girmesi ateşkes ihlali olarak kabul edilecek ve kesin bir karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İran'ın Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, Lübnan'a saldırılarıyla geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını bildirdi.

