İran, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınadı

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NEW İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) adım atmaya çağırdı.

AA muhabiri, İran Daimi Temsilciliğinin BMGK'ye gönderdiği mektuba ulaştı.

Mektupta, Beyrut'un güney bölgesinde "İsrail rejiminin sivil ve sivil altyapıları" hedef aldığı belirtilerek, saldırının İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına saygı duymadığını bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

İran'ın söz konusu "korkakça" saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı vurgulanan mektupta, saldırının Lübnan'ın egemenlik, toprak bütünlüğü, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Mektupta, BMGK'nin de saldırıyı kesin surette kınaması gerektiği kaydedilerek, "BMGK aynı zamanda acilen bu suç faaliyetine karşı adım atmalı ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden bu tür bir saldırının tekrarını engellemeli." mesajı verildi.

İsrail'in suçları için hesap vermesi gerektiğinin altı çizilen mektupta, "Bu suçlar cezasız kalmamalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 74 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.