İran: İsrail'in Hatası Enerji Hedeflerini Vurur

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TAHRAN, 5 Ekim (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, İsrail'in "herhangi bir hata yapması" durumunda İsrail'in rafinelerini ve doğalgaz sahalarını vuracakları uyarısında bulundu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Cuma günü Fedevi'nin, "Eğer işgalciler herhangi bir hata yaparsa onların enerji kaynaklarını, istasyonlarını, rafinelerini ve doğalgaz sahalarını hedef alacağız" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Fedevi söz konusu açıklamayı İran'ın Salı günü İsrail'deki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına yönelik olası misilleme saldırılarında İran'ın petrol rafineleri ve enerji altyapısını hedef alacakları yönündeki İsrail tehditlerinin ardından yaptı.

İran, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ve üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Abbas Nilfuraşan suikastlerine ve ABD'nin desteğiyle Lübnanlılara ve Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmasına misilleme olarak Salı günü akşam saatlerinde İsrail'deki sözde stratejik merkezlere yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı.