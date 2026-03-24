İran, İsrail'in SİHA'sını Düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran semalarında İsrail'e ait bir Hermes silahlı insansız hava aracının (SİHA) daha düşürüldüğünü bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusuna dayandırdığı habere göre, Tahran semalarında silahlı bir Hermes insansız hava aracı vurularak imha edildi.

Hermes SİHA'nın, "ülkenin entegre hava savunma ağının kontrolündeki gelişmiş hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü" ifade edildi.

İran şu ana kadar ABD-İsrail'e ait en az 130 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.