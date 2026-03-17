İran Kadın Futbol Takımı İstanbul\'a Geldi

17.03.2026 19:39
Güney Kore maçı sonrası Avustralya'da kalan İran Kadın Milli Takımı İstanbul'a ulaştı.

ASYA Kupası'nda Güney Kore ile oynanan maçın ardından uçuşların durdurulması nedeniyle Avustralya'da kalan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ülkelerine dönmek üzere İstanbul'a geldi. Kafilenin yarın İran'a gideceği öğrenildi.

Avustralya ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Asya Kupası'nda 2 Mart'ta Güney Kore ile İran arasında oynan maçın ardından bazı futbolcular İran Milli Marşı'nı söylememeleri sonrası gündeme gelmişti. İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Avustralya'da kalan İran milli takımı oyuncularından bazıları Avustralya'ya iltica talebinde bulunmuş, diğer futbolcular ise ülkelerine geri dönmek istediklerini dile getirmişti. Bunun üzerine Kadın futbol takımı ilk olarak Avustralya'dan Malezya'ya gelmişti. Burada bir süre bekleyen futbolcular daha sonra Türkiye'ye gelmek üzere dün akşam saatlerinde Umman'a geldiler. Kafile bugün ise Umman'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi.

KAFİLE YARIN İRAN'A GİDECEK

İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları polis eşliğinde havalimanından ayrılarak İstanbul'da konaklayacakları otele hareket etti. Kafilenin yarın İran'a gideceği öğrenildi.

