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İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Türkiye ile İyi İşbirliğine Sahip Olduklarını Belirtti - Son Dakika
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İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Türkiye ile İyi İşbirliğine Sahip Olduklarını Belirtti

İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Türkiye ile kültür, sanat ve medya alanında iyi bir işbirliğine sahip olduklarını belirtti. İsmaili, iki ülkenin ortak kültür ve medeniyete sahip olduğunu vurgulayarak, Türk ve İranlı sanatçılar arasında daha iyi işbirliklerinin başlangıcını umduklarını ifade etti. Ayrıca, İsmaili uluslararası işbirliklerine önem verdiklerini ve Afganistan ve Irak ile de kültürel ve sanatsal çalışmaları ileri taşımak istediklerini kaydetti.

İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Türkiye ile İyi İşbirliğine Sahip Olduklarını Belirtti
13.01.2024 - 18:21,  Güncelleme: 18:24
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İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, kültür, sanat ve medya alanında Türkiye ile çok iyi işbirliğine sahip olduklarını belirtti.

Bakan İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin kültür sanat gündemini değerlendirdi.

İsmaili, göreve geldiği günden bu yana kültür ve sanat alanında birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyerek ulusal ve uluslararası mecralara yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorusu üzerine İsmaili, İran ile Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki işbirliğine ilişkin konuştu.

Bakan İsmaili, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür, sanat ve medya alanında Türkiye ile iyi işbirliğimiz var. Sinema konusunda çok şükür iki ülke ortak kültür ve medeniyete sahip. İran kültürel coğrafyası çok geniş. Farklı ülkeler bizimle aynı ortak mirası paylaşıyorlar.

Örneğin şiir, edebiyat ve farklı sanatsal alanlarda. Son olarak genel hazırlıklarımız var. Umut ediyorum ki hazırlıklar Türk ve İranlı sanatçılar arasında daha iyi işbirliklerinin başlangıcı olacak."

Kültürel ve sanatsal çalışmalarda uluslararası işbirliklerine önem verdiklerini ifade eden İsmaili, Afganistan ve Irak ile de bu alandaki çalışmaları daha ileri taşımak istediklerini kaydetti.

İran'da düzenlenecek 42. Uluslararası Fecr Film Festivali'ni hatırlatan İsmaili, festivale 100'ün üzerinde filmin kaydının yapıldığını, gösterime girecek filmlerin ise halihazırda jüri tarafından değerlendirildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Türkiye ile İyi İşbirliğine Sahip Olduklarını Belirtti - Son Dakika
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