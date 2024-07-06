İran Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Seçilen Pezeşkiyan ile Buluştu - Son Dakika
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İran Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Seçilen Pezeşkiyan ile Buluştu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 53,7 oy alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

06.07.2024 20:33
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 53,7 oy alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan, akşam saatlerinde İran lideri Hamaney'i ziyaret etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik eden Hamaney, seçimlerin ikinci turunda halkın katılım oranının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran'ın kalkındırılması için ülkenin zengin kapasitesinden faydalanmasının önemini vurgulayan Hamaney, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan için dua ve başarı dileklerinde bulundu.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Seçilen Pezeşkiyan ile Buluştu - Son Dakika

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