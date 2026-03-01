İran Lideri Hamaney İçin Irak'ta Yas - Son Dakika
İran Lideri Hamaney İçin Irak'ta Yas

01.03.2026 10:44
Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında ölümü sonrası Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

İran halkına başsağlığı dileyen Avvadi, Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Açıklamada, askeri operasyonların kayıtsız ve şartsız derhal durdurulması istendi.

Saldırıların bölgenin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkilediğine yer verilen açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde bölgede bir çıkmaza girileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Irak, İran, Son Dakika

11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
