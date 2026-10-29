İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerde ilerlemeyi şartlara bağladı - Son Dakika
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerde ilerlemeyi şartlara bağladı

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerde ilerlemenin İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya bağlı olduğunu belirtti. Şartların içeriğini paylaşmayan Kalibaf, bunların arabulucular aracılığıyla defalarca karşı tarafa iletildiğini aktardı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile olası müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Şartların içeriğine dair bilgi vermeyen Kalibaf, ülkesinin arabulucular aracılığıyla şartlarını defalarca karşı tarafa ilettiğini aktardı.

Kalibaf, İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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